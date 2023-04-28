Подмосковье 28 апреля 2023, 13:03 Цифровой сервис упростил документооборот для предпринимателей в Подмосковье

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Сервис взаимодействия бизнеса с органами контроля Подмосковья использовали 11,6 тысячи раз за год. Это помогло сохранить 34 дереве, из которых могли сделать бумагу.

Как рассказали в Мингосуправления, регион первым в стране перевел контрольно-надзорную деятельность в цифровой формат.

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«Предприниматели могут вести документооборот с проверяющими органами в электронном виде бесплатно в рамках комплексного сервиса. Самым популярным видом контроля за год стал строительный надзор — 9,5 тысячи обращений», — сказала глава ведомства Надежда Куртяник.

При помощи сервиса можно оформить 36 документов, среди которых уведомления, ходатайства, извещения и многое другое. Также предприниматели могут онлайн записаться на консультацию и подать заявку на профвизит. В марте для них также стал доступен муниципальный земельный контроль.

Сервис размещен на «Госуслугах». Он помогает взаимодействовать с Главгосстройнадзором, Минэкологии, Минтрансом и другими ведомствами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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