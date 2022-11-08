Цифровой сервис по подбору земель для сельского хозяйства начал работать в Подмосковье | 360°

Подмосковье 08 ноября 2022, 17:23 Цифровой сервис по подбору земель для сельского хозяйства начал работать в Подмосковье Публичное достояние

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Новый цифровой сервис по подбору земель сельскохозяйственного назначения запустили в Подмосковье. Теперь сельхозпроизводители региона могут оформить заявку на получение земли онлайн, сообщил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

«Ежедневно мы работаем над тем, чтобы создавать комфортные условия для развития АПК в Подмосковье, в том числе улучшаем работу цифровых сервисов. С сегодняшнего дня сельхозпроизводители региона могут оформить заявку на получение земли, не выходя из дома. На геопортал Подмосковья уже загружено более 200 земельных участков общей площадью порядка трех тысяч гектаров для предоставления в безвозмездное пользование», — сказал Георгий Филимонов.

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Подобрать участок можно в рамках региональной программы «Подмосковные 10 га» или по программе господдержки в сфере развития сельского хозяйства в соответствии с федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Также возможно предоставление земельных участков по итогам аукциона, пояснил зампред.

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Желающим получить землю в пользование сначала необходимо авторизоваться на портале государственных и муниципальных услуг Московской области. В поле «Цель вашего обращения» нужно выбрать категорию «Подбор земельных участков СХ назначения» и перейти к заполнению формы, рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода.

Напомним, что региональным фермерам бесплатно предоставляют земельные участки на срок до 6 лет по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках программы «Подмосковные 10 га».