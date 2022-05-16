Подмосковье первым в России создало цифровой сервис для связи бизнеса с органами контроля
Бизнес и органы контроля Подмосковья впервые в России начали взаимодействовать онлайн. Для этого регион создал цифровой сервис.
Как отметила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, теперь весь документооборот происходит на областном портале госуслуг.
Предприниматели могут онлайн отправить в органы контроля уведомления, ходатайства, извещения и не только. Сделать это удастся в любое удобное время без посещения ведомств.
Московская область стала первым российским регионом, где появился цифровой сервис для бизнеса в рамках контроля и надзора
Надежда Куртяник.
Новый сервис доступен по ссылке. Там же можно записаться на консультации и профилактические визиты.
Сейчас в проекте участвуют Главгосстройнадзор, Минэкологии и Минтранс Подмосковья. Добавятся и другие министерства.