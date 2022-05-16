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    16 мая 2022, 11:08

    Подмосковье первым в России создало цифровой сервис для связи бизнеса с органами контроля

    Анастасия Аброськина

    Бизнес и органы контроля Подмосковья впервые в России начали взаимодействовать онлайн. Для этого регион создал цифровой сервис.

    Подмосковье первым в России создало цифровой сервис для связи бизнеса с органами контроля | Изображение 1

    Как отметила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, теперь весь документооборот происходит на областном портале госуслуг.

    Предприниматели могут онлайн отправить в органы контроля уведомления, ходатайства, извещения и не только. Сделать это удастся в любое удобное время без посещения ведомств.

    Московская область стала первым российским регионом, где появился цифровой сервис для бизнеса в рамках контроля и надзора

    Надежда Куртяник.

    Новый сервис доступен по ссылке. Там же можно записаться на консультации и профилактические визиты.

    Сейчас в проекте участвуют Главгосстройнадзор, Минэкологии и Минтранс Подмосковья. Добавятся и другие министерства.