Подмосковье первым в России создало цифровой сервис для связи бизнеса с органами контроля

Бизнес и органы контроля Подмосковья впервые в России начали взаимодействовать онлайн. Для этого регион создал цифровой сервис.

Как отметила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, теперь весь документооборот происходит на областном портале госуслуг.

Предприниматели могут онлайн отправить в органы контроля уведомления, ходатайства, извещения и не только. Сделать это удастся в любое удобное время без посещения ведомств.

Московская область стала первым российским регионом, где появился цифровой сервис для бизнеса в рамках контроля и надзора Надежда Куртяник.

Новый сервис доступен по ссылке. Там же можно записаться на консультации и профилактические визиты.

Сейчас в проекте участвуют Главгосстройнадзор, Минэкологии и Минтранс Подмосковья. Добавятся и другие министерства.