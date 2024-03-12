Подмосковье 12 марта 2024, 10:58 Цифровой сервис для поиска книг в библиотеках запустили в Подмосковье Министерство культуры и туризма Московской области

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Подмосковные библиотеки начали обслуживание читателей с помощью цифрового сервиса. Он дает возможность найти и выбрать книги, а также узнать об их наличии.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, сервис объединил все библиотеки региона и дает возможность узнать о наличии книги в конкретном городе, а также найти и заказать нужную литературу.

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Для доступа к библиотечнм услугам жителям нужно зарегистрироваться на портале через данные учетной записи на «Госуслугах» и получить электронный читательский билет.

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