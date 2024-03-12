12 марта 2024, 10:58
Цифровой сервис для поиска книг в библиотеках запустили в Подмосковье
Подмосковные библиотеки начали обслуживание читателей с помощью цифрового сервиса. Он дает возможность найти и выбрать книги, а также узнать об их наличии.
Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, сервис объединил все библиотеки региона и дает возможность узнать о наличии книги в конкретном городе, а также найти и заказать нужную литературу.
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Для доступа к библиотечнм услугам жителям нужно зарегистрироваться на портале через данные учетной записи на «Госуслугах» и получить электронный читательский билет.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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