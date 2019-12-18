Цифровой рентген появился в больнице Истры. Исследования будут проводить в 4 раза быстрее

Без очередей, качественно и с минимальной долей облучения. С появлением нового цифрового рентген-аппарата время исследования пациентов в Истре сократилось в четыре раза: с 20 до 5 минут.

Новый рентген появился в истринской больнице. Теперь никаких пленочных изображений, только цифровая картинка, которую возможно передавать online на удаленные расстояния. Например, сразу на компьютер травматолога или хирурга.

Теперь не нужно перекладывать пациента, потому что стол полностью автоматизирован. Поскольку пациенты поступают с тяжелой травмой, то в максимально щадящем режиме и максимально короткие сроки необходимо сделать исследование. И этот аппарат позволит сделать его в полном объеме.

Ультрасовременный аппарат — российского производства. И это целый комплекс, который состоит из рентгена и системы компьютерной радиографии. Оборудование было закуплено по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение». Также и сам кабинет пережил серьезный апгрейд. Вместо старой штукатурки и дырявого линолеума, евроремонт с полной рентгеновской защитой.

Источник фото: телеканал «360»

«Здесь установлены рентгенозащитные ставни, окна, двери современные. Здесь полы застелены специальным материалом, который устойчив к воздействию таких больших нагрузок, которые в этом кабинете существуют», — сказала Марина Мартынович, заведующая рентгеновской службой ИРКБ.

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Этот аппарат помогает доктору видеть более четкое изображение, при этом доза облучения — минимальна.

«Пропускная способность в сутки нашего кабинета до 150 человек. В среднем — это 60-70 исследований. В межсезонье — в период отпусков, школьных каникул — пропускная способность возрастает до 200 человек в сутки, потому что много острой травмы, с которой обращаются в амбулаторном режиме», — сказала Елена Лазовская, врач-рентгенолог ИРКБ.

На данный момент аппарат проходит дозиметрический контроль. Процедура эта закончится до нового года, именно тогда рентген-кабинет сможет принять всех пациентов.