Подмосковье 11 марта 2023, 13:09 Цифровой промышленный коворкинг начали строить в Подольске

Читать 360tv в

Педиатрическое отделение открылось в Акуловском проезде в Пушкино. В медучреждении расположатся три участка, к которым будет прикреплено более четырех тысяч маленьких пациентов.

«Стало очень удобно, потому что раньше нам приходилось своим ходом добираться через переход. Бывало даже по часу мы ходили в детскую поликлинику. А теперь у нас тут, в соседнем доме», — сообщила жительница округа Ксения Приходько.

Реклама

«Лично для меня открытие филиала очень удобно, так как я являюсь и жителем, и работником этого филиала. Так как у нас тоже есть дети, они тоже посещают филиал, детские сады именно на западе», — заявила педиатр Танзиля Баймухамбетова.

Реклама

Глава округа Максим Красноцветов вместе с депутатом Госдумы Сергеем Пахомовым осмотрели помещение педиатрического кабинета и поздравили детских врачей и пациентов с открытием участков. Здесь будут работать участковые врачи-педиатры и медсестры, можно будет пройти профосмотр, обратиться по поводу болезни, пройти вакцинацию согласно нацкалендаря.

«Город активно развивается. Появляются новые микрорайоны, как правило, заселяемые молодыми людьми. Хорошая рождаемость у нас. Поэтому возникла острая потребность на западной стороне начать развивать все-таки амбулаторно-поликлинические подразделения», — главврач Московская областная больница имени Розанова Владимир Мануйлов.

Также Красноцветов и Пахомов посмотрели ЖК «Новая жизнь» в Красноармейске и оценили ход строительства проблемных многоквартирных домов. Объекты начали возводить в январе 2014 года и приостановили в августе 2017. После возобновления работ на стройке трудятся 140 человек.

В ходе встречи Красноцветов и Пахомов обсудили реализацию госпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области» на 2019–2025 годы. Они также посетили площадку на улице Краснофлотская, где продолжается строительство 12-этажного многоквартирного жилого дома для расселения 160 семей.

«Развитие округа мы видим. Стройки идут, значит все развивается. Значит, все мы делаем правильно. Две стройки МКД важные для нас этапы развития», — сообщил депутат Госдумы Пахомов.

Завершить строительство запланировали на декабрь 2023 года. В свои квартиры переедут 648 человек. Следующим этапом развития педиатрической помощи станет строительство новой детской поликлиники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в жилом комплексе «Митино парк» в Красногорске построят школу к началу учебного года. В этом микрорайоне живут около 10 тысяч человек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».