Важное 22 августа 2023, 17:54 Андрей Воробьев рассказал о проекте для дистанционной учебы в гимназии Примакова

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Проект «Цифровая гимназия» реализуют в гимназии имени Примакова. Это позволит учиться дистанционно, если дети уезжают на соревнования или сборы, отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Гимназия имени Примакова находится в Одинцове, и это одна из флагманских школ Подмосковья.

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«Мы реализуем проект „Цифровая гимназия“: если ребенок уехал на соревнования или сборы, он может учиться дистанционно», — рассказал губернатор.

Вместе с тем активно развиваются кампусы, созданные рядом с передовыми школами. Там могут разместиться ученики со всей области и из разных уголков России, приезжающие в регион для обмена опытом и участия в олимпиадах.

«Мы приглашаем одаренных детей из других регионов к нам. В это время они живут в кампусах на территории кластера. Эти практики планируем внедрять и в технолицее в Истре», — объяснил Андрей Воробьев.

Ранее стало известно о том, что Подмосковье откроет еще один лицей-флагман в 2023 году.

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