Подмосковье 12 сентября 2023, 14:29 Цифровой помощник ЦППК обработал свыше 28 тысяч обращений пассажиров за год Фото: АО «Центральная ППК»

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Цифровой помощник ЦППК принял свыше 28 тысяч обращений пассажиров за год. Из них свыше 19,5 тысячи пришло через мобильно приложение и 9,2 тысячи — через сайт.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, чаще всего пассажиры оставляли вопросы о проездных документах, уточняли тарифы и расписание.

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Виртуальный консультант дает возможность компании напрямую общаться с жителями. При помощи сервиса пассажиры могут узнать расписание, стоимость проезда, льготы, провоз багажа и животных и многое другое. Он доступен во всех разделах сайта компании.

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