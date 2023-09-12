12 сентября 2023, 14:29
Цифровой помощник ЦППК обработал свыше 28 тысяч обращений пассажиров за год
Цифровой помощник ЦППК принял свыше 28 тысяч обращений пассажиров за год. Из них свыше 19,5 тысячи пришло через мобильно приложение и 9,2 тысячи — через сайт.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, чаще всего пассажиры оставляли вопросы о проездных документах, уточняли тарифы и расписание.
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Виртуальный консультант дает возможность компании напрямую общаться с жителями. При помощи сервиса пассажиры могут узнать расписание, стоимость проезда, льготы, провоз багажа и животных и многое другое. Он доступен во всех разделах сайта компании.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Поезда
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