Цифровой помощник оформил 630 тысяч вызовов врача на дом в Подмосковье
Голосовой помощник кол-центра 122 оформил более 630 тысяч вызовов врача на дом в Подмосковье. Этот сервис работает на основе искусственного интеллекта.
Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, благодаря помощнику значительно снизилось время ожидания ответа диспетчера.
Цифровой помощник работает семь дней в неделю
Светлана Стригункова.
Он автоматически принимает звонки в Подмосковье, помогает жителям оформить вызов врача на дом.
В периоды пиковой нагрузки на кол-центр 122 робот способен принимать до тысячи соединений одновременно.
Цифровой сервис приходит на помощь диспетчерам по ночам и в воскресенье. По будням на его долю выпадает половина звонков.
Кроме того, у жителей Подмосковья есть возможность вызвать врача или записаться на прием в поликлинику с помощью чат-бота в Telegram.