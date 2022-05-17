Цифровой помощник оформил 630 тысяч вызовов врача на дом в Подмосковье

Голосовой помощник кол-центра 122 оформил более 630 тысяч вызовов врача на дом в Подмосковье. Этот сервис работает на основе искусственного интеллекта.

Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, благодаря помощнику значительно снизилось время ожидания ответа диспетчера.

Цифровой помощник работает семь дней в неделю Светлана Стригункова.

Он автоматически принимает звонки в Подмосковье, помогает жителям оформить вызов врача на дом.

В периоды пиковой нагрузки на кол-центр 122 робот способен принимать до тысячи соединений одновременно.

Цифровой сервис приходит на помощь диспетчерам по ночам и в воскресенье. По будням на его долю выпадает половина звонков.

Кроме того, у жителей Подмосковья есть возможность вызвать врача или записаться на прием в поликлинику с помощью чат-бота в Telegram.