Подмосковье 16 февраля 2023, 16:45 Цифровой полис ОМС и боты для контроля рабочего времени. Как современные технологии меняют жизнь в Подмосковье?

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Новые медицинские форматы запустили в Подмосковье — об этом в эфире «Область перемен. Подмосковье» сообщил представитель Общественной палаты региона Евгений Мартынов. Другие гости программы — Александр Передерий и Дмитрий Мартынов — рассказали о перспективах развития школьных лесничеств и центров инновационного творчества для молодежи.

Проект «Здравконтроль»

Регионы России активно перенимают новые практики в области здравоохранения, разработанные в Московской области. Одна из таких инициатив — это проект «Здравконтроль», который подразумевает проверки, гражданские форумы, проведение социальных опросов и многое другое.

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«Этот проект родился в Подмосковье в июне 2020 года, а теперь стал федеральным и охватывает уже 33 региона. Визитной карточкой проекта являются медицинские чаты, которых сегодня уже более 200», — рассказал заместитель председателя Общественной палаты Подмосковья Евгений Мартынов.

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Он добавил, что в 2023 году появилась еще одна новинка — цифровой полис ОМС. Жителям больше не нужно носить с собой бумажный вариант, документ доступен онлайн.

Друзья леса

В этом году у школьных лесничеств Подмосковья появятся кураторы из комитета по лесному хозяйству региона. Они будут делиться с ребятами своим опытом.

«Мы понимаем потребность в омоложении нашей отрасли и что необходимо прививать детям любовь к природе, к экологии. Надо заинтересовывать учеников, рассказывать им, как ухаживать за лесом», — говорит заместитель председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Александр Передерий.

В Подмосковье 12 лесничеств, и у каждого есть свои школьные формирования. Движение юных друзей леса снова набирает популярность.

Центры инновации

Telegram-бот для контроля рабочего времени разработали в Центре молодежного инновационного творчества «Раболатория».

«Этот бот позволяет нам не только контролировать рабочее время сотрудников, но и автоматизировать работу компании в целом. Мы обучаем детей программированию, вот, решили таким образом себя модифицировать», — говорит руководитель ЦМИТ «Роболатория» Дмитрий Мартынов.

Создание ботов — одно из перспективных направлений обучения конкретно этого Центра молодежного инновационного творчества. Такие организации созданы при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и призваны воспитывать новое поколение программистов.

В центрах можно заниматься детям с четырех лет. Здесь поддержат любого школьника, который с горящими глазами заявит свой проект.