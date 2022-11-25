Подмосковье 25 ноября 2022, 12:34 Цифровой орган появился в концертном зале МФТИ в Долгопрудном

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В Московском физико-техническом институте в Долгопрудном состоялась долгожданная премьера. Публике представили уникальный инструмент — цифровой орган. Идею приобретения ценного инструмента поддержал ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.

Жизнь инструмента началась с праздничного концерта. Со сцены прозвучали произведения известных композиторов. Представить орган публике и обыграть новый инструмент доверили заслуженному артисту России, профессору кафедры органа и клавесина Московской консерватории Алексею Паршину.

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«Сегодня большой праздник в городе. Я думаю, что значение его культурное, даже, я бы не побоялся сказать, духовное будет выходить за пределы Долгопрудного, потому что это пример, которому обязательно будут следовать. Ему надо следовать особенно в наше время, когда <…> усиливается интерес ко всему главному и сущностному, в том числе и к сфере музыке», — рассказал заслуженный артист Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Алексей Паршин.

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Для камерного хора МФТИ это историческое событие.

«Уже много лет назад хор понял, что в Физтехе должен быть орган. Вообще, орган — такой инструмент, который может заменить собой целый оркестр. И очень много музыки, которая хором поется, подразумевает [аккомпанемент органа]», — сказала дирижер камерного хора МФТИ Александра Лузанова.

Уже в ближайшее время камерный хор МФТИ подготовит новую программу и пригласит всех ценителей прекрасного на концерт с участием органа.

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