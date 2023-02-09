Подмосковье 09 февраля 2023, 23:16 Цифровой МФЦ открыли в центральной библиотеке Долгопрудного

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В центральной библиотеке Долгопрудного открыли цифровой МФЦ. Ранее в округе был только один офис МФЦ на Первомайской улице, 11. Местные жители сообщили, что хотят дополнительных пунктов.

«Путем изучения доступности и комфортабельности места была выбрана центральная библиотека по адресу: улица Дирижабельная, 17», — пояснила директор МКУ «МФЦ Долгопрудный» Анастасия Перепелкина.

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Данный пункт оборудован автоматизированным рабочим местом с компьютером и выходом в интернет. Рядом всегда будет находиться специалист МФЦ, который поможет заполнить заявление, отсканировать документы, проконсультирует по любому вопросу в случае необходимости.

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«Несколько раз в неделю мы проводим занятия, на которых приглашаем и представителей МФЦ, чтоб они рассказали о получении услуг в электронном виде. А теперь стало еще удобней», — сообщила директор Долгопрудненской централизованной библиотечной системы Ирина Нечаева.

Цифровой МФЦ работает ежедневно по будням с 9:00 до 18:00 с перерывом с 13:00 до 14:00.

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