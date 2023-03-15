Подмосковье 15 марта 2023, 17:19 Цифровой МФЦ открыли в библиотеке Солнечногорска

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Сеть цифровых МФЦ в библиотеках расширили в Подмосковье. Так, новый центр открылся в Солнечногорске. Об этом сообщили в министерстве госуправления, ИТ и связи региона.

В центральной библиотеке в Солнечногорске на улице Красной открылась цифровая зона МФЦ. Сюда за помощью могут обратиться жители, у которых возникают трудности с заполнением онлайн-заявок в ЕСИА. Смарт-центр будет работать со вторника по пятницу с 10:00 до 18:00, а также в субботу с 11:00 до 17:00.

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«Сегодня в Подмосковье работает семь цифровых зон МФЦ в библиотеках. В них с начала 2023 года жители получили более 300 услуг», — отметила министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

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Многие льготы стали проактивными в Подмосковье — их предоставляют теперь без посещения МФЦ. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что это облегчило жизнь тех, кто нуждается в поддержке, поскольку больше не нужно собирать квитанции и справки.

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