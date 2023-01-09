Подмосковье 09 января 2023, 11:57 Цифровой контроль помог выявить более 4 тысяч самостроев в Подмосковье

Читать 360tv в

Порядка 6 тысяч строительных объектов Московской области получили цифровые паспорта с функцией дополненной реальности. Документы предоставляют полную информацию о будущем здании.

Внедрение данной практики началось в Подмосковье 4 года назад. Цифровые паспорта упрощают доступ граждан к объектам строительства с применением технологии дополненной реальности, а также позволяют минимизировать риски при покупке жилья на стадии строительства, бороться с самовольной застройкой и предотвращать появление обманутых дольщиков.

Реклама

«За 4 года использования практики цифровых паспортов в Московской области число обращений граждан снизилось на 40%, а количество объектов, соответствующих графику строительства, увеличилось на 30%. Также было выявлено больше 4 тысяч самостроев, половину из которых удалось легализовать», — отметил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Реклама

На данный момент 10 субъектов России находятся в процессе внедрения цифровых практик строительного контроля Главгосстройнадзора. В их число вошел Приморский край.

Кроме цифрового паспорта жителям Подмосковья на платформе АСИ «Смартека» доступны: «Онлайн-калькулятор расчета количества проверок при строительном надзоре», «Цифровой инструмент для „самообследования“ бизнеса», «Невидимый» надзор» и «Комплексный цифровой сервис для бизнеса в рамках контрольно-надзорной деятельности».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».