Роботы и умные камеры. Как цифровой интеллект решает проблемы жителей Подмосковья

Искусственный интеллект пришел на помощь жителям Подмосковья уже в самых разных сферах. Это медицина, движение на дорогах, пожарная безопасность в лесах и не только.

О работе главных цифровых помощников рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

Цифровой помощник Денис

Сегодня дистанционная запись к врачу или на вакцинацию — одна из самых актуальных услуг в Подмосковье. С февраля в работе задействовали цифрового помощника Дениса.

Он может записывать к врачу, на прививку от коронавируса и информировать о запланированных визитах в поликлинику.

Цифровизация в Подмосковье направлена на то, чтобы сделать жизнь в регионе комфортной и безопасной Надежда Куртяник.

Все записи через чат-бот отображаются в личном кабинете на портале госуслуг Подмосковья.

Робот Светлана

На горячей линии 122 помощь оказывает робот Светлана. Его подключили в ноябре 2020 года, и он заменил собой тысячу операторов в выходные дни и ночные часы.

А по будням робот Светлана принимает почти половину всех звонков. Он помог оформить уже свыше 1,9 миллиона вызовов врача на дом и записать более 120 тысяч жителей на прививку от коронавируса.

С февраля 2022-го робот стал принимать заявки на открытие и закрытие электронных больничных листов.

Умные камеры

В числе ключевых цифровых помощников и видеокамеры единой системы «Безопасный регион». Они распознают лица.

Эти технологии помогли раскрыть 2,2 тысячи преступлений в прошлом году, а также выявить свыше 10 тысяч нарушений порядка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область увеличит число видеокамер до 100 тысяч к концу года. Они заметно повлияли на снижение количества краж и преступлений.

Умные светофоры

В Московской области работают и светофоры с адаптивным управлением. Благодаря датчикам, вмонтированным в сами дороги, они принимают сведения о ситуациях на проезжей части и самостоятельно анализируют их.

Такие уже появились в Лобне и Мытищах. В результате время проезда сократилось вдвое, а время ожидания зеленого света для пешеходов — в 1,5 раза.

Искусственный интеллект в Московской области помогает и во многих других сферах жизни.