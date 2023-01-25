Подмосковье 25 января 2023, 14:55 Цифровой инспектор начал проверять отчеты застройщиков в Подмосковье

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Процесс проверки ежеквартальной отчетности застройщиков в сфере долевого строительства автоматизируют в Подмосковье. Сервис «Нейроинспектор» заработал в тестовом режиме. Об этом сообщили в Главгосстройнадзоре.

Как рассказал глава ведомства Артур Гарибян, в цифровой формат переведут процесс проверки отчетности, а также формирование документов по ее результатам и их электронную подпись. Сейчас сервис «Нейроинспектор» работает в тестовом режиме.

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«Ранее инспекторам вручную приходилось анализировать ежеквартально порядка 200 комплектов отчетности застройщиков в течение 20 рабочих дней», — отметил министр.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил восстановить права всех обманутых дольщиков до конца 2023 года. Он добавил, что за прошлый год ключи от жилья или компенсации получили 16,4 тысячи дольщиков.

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