26 декабря 2023, 16:28
Цифровой аппарат для флюорографии установили в городской больнице в Электроуглях
Новый цифровой флюорографический аппарат установили в Электроуглинской городской больнице. Он дает возможность делать снимки и работать с ними удаленно.
Технику для флюорографии приобрели и установили благодаря региональной программе по оснащению и замене медоборудования в лечебных учреждениях.
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В 2024 году в больнице также планируют заменить рентгенодиагностические аппараты.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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