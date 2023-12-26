Подмосковье 26 декабря 2023, 16:28 Цифровой аппарат для флюорографии установили в городской больнице в Электроуглях Телеканал «360»

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Новый цифровой флюорографический аппарат установили в Электроуглинской городской больнице. Он дает возможность делать снимки и работать с ними удаленно.

Телеканал «360»

Технику для флюорографии приобрели и установили благодаря региональной программе по оснащению и замене медоборудования в лечебных учреждениях.

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В 2024 году в больнице также планируют заменить рентгенодиагностические аппараты.

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