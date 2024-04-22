Подмосковье 22 апреля 2024, 15:36 Подольская больница получит еще 7 цифровых аппаратов за год Телеканал «360»

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Медицинские учреждения Подмосковья завершат переход с аналогового оборудования на цифровое в 2024 году. О реализации программы, а также о преимуществах современной техники в эфире «360» рассказал главный врач Подольской областной клинической больницы Вардан Геворкян.

«В Подмосковье уже второй год действует программа, по которой аналоговое оборудование меняется на цифровое. Это указ губернатора, который возник на основе оценки эффективности техники», — рассказал Вардан Геворкян.

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Раньше рентгеновские снимки хранились на пленке, что требовало определенного времени на проявление. Картинка не всегда получалась идеальной, порой врачам приходилось переснимать. Цифровое оборудование выводит изображение на экран моментально. Это позволяет быстро оценить результат и направить его в дальнейшую работу. Снимок будет храниться в цифровом виде и не потеряется.

«Изображения на цифровом оборудовании получаются намного более лучшего качества. Диагностика переходит на новый уровень, возможности расширяются. Мелкие нюансы, которые невозможно было раньше увидеть, теперь доступны для врачей», — добавил Геворкян.

Лучевая нагрузка на современных аппаратах в разы меньше, чем на аналоговом. Это большой плюс для пациента. Важно и то, что новые аппараты — российского производства.

«В 2024 году наша больница должна получить еще семь единиц тяжелой техники. Это два ренгтеновских аппарата на три рабочих места, два рентгеновских аппарата на два рабочих места, два маммографа и один флюорограф», — добавил главврач.

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