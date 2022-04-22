Цифровизацию энергетики обсудили в Одинцове

В ближайшее время любой вопрос в сфере энергетики можно будет решить в два клика. В Одинцовском Центре управления сетями провели круглый стол, на котором участники встречи обсудили цифровизацию отрасли.

Министр энергетики Московской области Александр Самарин сообщил, что метод цифрового общения с людьми и заказчиками сегодня эффективен.

«То есть люди могут через поисковики просто оставить свои запросы, когда будет выключена горячая вода, когда она будет включена. Если что-то произошло, например, вдруг дома прохладно. Можно написать. То есть это все считывается и человеку идет ответ», — отметил Самарин.

Также энергетики реализуют проект «цифровой монтер. Сотрудникам выдали специальные планшеты, с помощью которых они фиксируют аварию на линии. Информация тут же передается на склад, где подбирают детали для ремонта. Таким образом, значительно ускорился процесс устранения аварий на линии.

Программа Цифровое Подмосковье стартовала в 2019 году. По плану проект должны были реализовать к 2021 году, однако из-за пандемии сроки сдвинулись. Что же касается энергетиков, то они окончательно перейдут на цифровой формат работы к 2024 году.