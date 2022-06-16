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    16 июня 2022, 18:58

    Цифровизация в медицине облегчила жизнь жителям Подмосковья

    Сенатор Забралова: цифровизация в медицине облегчила жизнь жителям Подмосковья

    Ольга Морозова

    Благодаря цифровизации в Московской области удалось решить многие проблемы, с которыми сталкиваются пациенты в поликлиниках. Среди нововведений — появление IР-телефонии, расширение телемедицины и улучшение работы скорой помощи. Об успешных практика рассказала первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Ольга Забралова на ПМЭФ.

    Цифровизация в медицине облегчила жизнь жителям Подмосковья

    «В Московской области мы ввели критерии удовлетворенности медицинской помощью, которые позволяют объективно оценивать информацию. Это и время ожидания к врачу, и отношение медперсонала, и доступность записей. Всего есть 10 унифицированных критериев, которые помогают работать», — рассказала Забралова.

    По ее словам, чтобы решить конкретные проблемы поликлиник, которыми не удовлетворены жители Подмосковья, предприняли 20 шагов к успеху. Среди них введение IР-телефонии в онлайн-поликлиниках, которая помогла упростить запись к врачу и вызвать врача на дом.

    «Теперь не нужно называть свою фамилию, имя, отчество и полис. Соответственно, искусственный интеллект сразу обращается по имени и знает адрес. Это тоже экономит сильно время», — рассказала Забралова.

    В Московской области около двух миллионов посещений в год связаны с получением справок, при этом многие не требуют осмотра врача. Теперь некоторые из них оцифрованы и нет необходимости в личном присутствии пациента. В поликлиниках также удалось сократить очереди за счет электронного расписания.

    По словам Забраловой, шаги удалось сделать в сфере телемедицины. Теперь пациентам не надо лишний раз приходить за выпиской льготного лекарственного препарата. Другое достижение — увеличение количества доступных специалистов узкой направленности. Такую услугу предоставили 700 тысяч льготников, которые живут в Московской области.

    Для оценки удовлетворенности жителей скорой помощью в Подмосковье ввели оценку работы по пятибалльной шкале.

    «После того, как скорая помощь приехала, робот просит оценить ее работу<...>Ежедневно мы проводим работу над ошибками и понимаем, где западает скорая помощь», — рассказала Забралова.

    В регионе также появился центр управления, куда стекаются все жалобы от жителей. Система позволяет понять, откуда появилось сообщение и кто несет ответственность.