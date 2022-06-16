Цифровизация в медицине облегчила жизнь жителям Подмосковья

Благодаря цифровизации в Московской области удалось решить многие проблемы, с которыми сталкиваются пациенты в поликлиниках. Среди нововведений — появление IР-телефонии, расширение телемедицины и улучшение работы скорой помощи. Об успешных практика рассказала первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Ольга Забралова на ПМЭФ.

«В Московской области мы ввели критерии удовлетворенности медицинской помощью, которые позволяют объективно оценивать информацию. Это и время ожидания к врачу, и отношение медперсонала, и доступность записей. Всего есть 10 унифицированных критериев, которые помогают работать», — рассказала Забралова.

По ее словам, чтобы решить конкретные проблемы поликлиник, которыми не удовлетворены жители Подмосковья, предприняли 20 шагов к успеху. Среди них введение IР-телефонии в онлайн-поликлиниках, которая помогла упростить запись к врачу и вызвать врача на дом.

«Теперь не нужно называть свою фамилию, имя, отчество и полис. Соответственно, искусственный интеллект сразу обращается по имени и знает адрес. Это тоже экономит сильно время», — рассказала Забралова.

В Московской области около двух миллионов посещений в год связаны с получением справок, при этом многие не требуют осмотра врача. Теперь некоторые из них оцифрованы и нет необходимости в личном присутствии пациента. В поликлиниках также удалось сократить очереди за счет электронного расписания.

По словам Забраловой, шаги удалось сделать в сфере телемедицины. Теперь пациентам не надо лишний раз приходить за выпиской льготного лекарственного препарата. Другое достижение — увеличение количества доступных специалистов узкой направленности. Такую услугу предоставили 700 тысяч льготников, которые живут в Московской области.

Для оценки удовлетворенности жителей скорой помощью в Подмосковье ввели оценку работы по пятибалльной шкале.

«После того, как скорая помощь приехала, робот просит оценить ее работу<...>Ежедневно мы проводим работу над ошибками и понимаем, где западает скорая помощь», — рассказала Забралова.

В регионе также появился центр управления, куда стекаются все жалобы от жителей. Система позволяет понять, откуда появилось сообщение и кто несет ответственность.