Цифровизация ускорила рассмотрение документов о стройках в Подмосковье

Глава Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян побывал на конференции НОЗА на тему «Цифровизация в жилом девелопменте. Стадия „Строительство“». Он поделился опытом региона с коллегами и отметил успехи области в этой сфере.

Как сообщил Гарибян, сроки рассмотрения документов между органами контроля и бизнесом сократился на 73% благодаря их переводу на «Госуслуги».

«В этом году мы перешли на дистанционное наблюдение за строительством. Такое нововведение, как «невидимый надзор», когда дроны облетают строительную площадку, позволило сократить проверку с 10 дней до 20 минут. Кроме того, очные визиты сократились на 17%», — рассказал Гарибян.

Он также напомнил, что коммуникация между надзорными органами стала проще благодаря запуску чата «Надзор Подмосковья» в соцсетях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о реконструкции котельных и очистных в Подмосковье. Работы смогут провести благодаря льготному кредиту.