Подмосковье 11 ноября 2022, 16:20 Цифровизация ускорила получение услуг для экспортеров Подмосковья в два раза

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Предприниматели Подмосковья начали получать услуги Фонда поддержки экспорта в два раза быстрее. Это стало возможно благодаря цифровизации документооборота. Регион стал первым внедрившим эту практику.

Зампред правительства — глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева рассказала, что цифровизация сильно упростила получение услуг. Так, 40% из них теперь доступно в электронном формате.

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«Более 200 предпринимателей в 2022 году также получили усиленную квалифицированную электронную подпись, что в совокупности с применением инструментов электронного документооборота позволило в два раза сократить сроки получения поддержки подмосковными экспортерами», — сообщила она.

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Количество компаний, получивших поддержку после введения электронного документооборота, выросло на 60%, добавила глава Мининвеста.

Предприниматели-экспортеры могут обратиться в Фонд для получения поддержки — там окажут содействие в оформлении документов, подборе контрагентов за рубежом, помогут попасть на международные выставки и многое другое.

Год назад фонд запустил две новые программы поддержки. Это софинансирование до 80% затрат на логистику, но не более пяти миллионов рублей. Также бизнесмены могут использовать программу софинансирования сертификации продуктов.

Подробнее о работе Фонда можно узнать на официальном сайте.

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