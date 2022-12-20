20 декабря 2022, 18:37
Цифровизация в Подмосковье поможет сохранить памятники архитектуры
Жители Подмосковья смогут онлайн согласовать разделы проектных документов для проведения земельных работ вблизи памятников архитектуры. Заполнить электронную заявку удастся на областных «Госуслугах».
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Как подчеркнула министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, цифровизация заметно ускорила и упростила многие процессы в регионе.
Чтобы люди не тратили время на походы в ведомства, мы переводим услуги в электронный вид и делаем их проще и удобнее
Надежда Куртяник.
Для земельных, строительных, хозяйственных и иных работ рядом с памятниками архитектуры исполнителю необходимо согласовать разделы документов о сохранности объекта.
Услуга доступна по ссылке. Воспользоваться ей могут физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели.
Достаточно заполнить электронную форму и прикрепить документы. О результатах заявки жители смогут узнать в личном кабинете на «Госуслугах» Подмосковья.
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