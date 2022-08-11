Цифровизация Подмосковья в лицах

Подмосковье — один из лидеров по цифровой трансформации в стране. Регионы оценивались по пяти показателям: цифровая зрелость, платформа обратной связи, перевод социально значимых услуг в электронный вид, информационная безопасность и меры поддержки IT-сферы.

Проактивность — ключевой принцип, по которому оказываются услуги населению в Подмосковье. 90% жителей области получают государственные и муниципальные услуги в электронной форме. Этот принцип, по словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, должен качественно изменить подход к оказанию муниципальных и государственных услуг в регионе. Более того, это станет драйвером не только для цифровой трансформации, но ускорит процессы импортозамещения.

Андрей Воробьев. Три шага к переходу на цифровые услуги

В Подмосковье при непосредственном участии Андрея Воробьева был разработан поэтапный план по переходу на цифровые услуги. Он состоит из трех шагов. Первый — это перевод всех услуг в МФЦ. Например, чтобы получить пособие на ребенка, если в семье доход на человека не превышает прожиточный минимум, достаточно прийти в МФЦ, а не обивать пороги инстанций, как раньше. Второй шаг — оцифровка услуги на входе и выходе. Сейчас можно принять заявку на получение услуги и выдать результат только в цифровом виде. Так, например, все изменения в генплан в Подмосковье вносятся полностью в электронном виде.

Третий этап — это оцифровка внутреннего процесса принятия решений. Когда не только подача заявки осуществляется в цифровом виде, но и решение по услуге генерируется машиной, согласно заданному алгоритму. Это дает возможность сокращать как сроки оказания услуги, так и численность чиновников, которые отвечают за принятие решений.

Еще одним большим проектом стала реализации концепции «умного города». Это и обустройство региональных и муниципальных дорог, камер фото- и видеонаблюдения. Это система управления дорожным движением, светофорами — все что нужно, чтобы максимально разгрузить дороги за счет умных технологий. Сюда же входят парковки, безналичная оплата проезда и так далее.

Нельзя не упомянуть и то, что благодаря комплексной стратегии развития как на региональном, так и на федеральном уровне Подмосковье стало центром притяжения для инвестпроектов по созданию ЦОДов. Еще в 2011 году, когда правительство РФ приняло решение о создании сети федеральных ЦОДов, одной из площадок для реализации проекта был выбран подмосковный наукоград Дубна. В свою очередь это поддерживает интерес бизнеса к региону, тем более, что в прошлом году 100% субсидий Мининвеста были выданы в электронном виде.

Максут Шадаев. «Умная» система обработки обращений граждан

В прошлом заместитель председателя правительства и министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, а сейчас Министр цифрового развития РФ, Максут Шадаев был одним из создателей современной концепции цифровизации Подмосковья. Именно он в свое время определил вектор развития и сформулировал идею об изменении модели управления. По его мнению должен был произойти переход от централизации управления ИТ на уровне региона к распределенной системе управления изменениями. Вертикальная структура должна быть заменена на матричную, с постоянно действующими межведомственными проектными офисами.

В свое время Максут Шадаев прогнозировал прорыв в связи с новой парадигмой работ: введения единой системы сбора жалоб и предложений, раскрытие информации о планах работ и формировании электронной очереди заявок от жителей. После чего будет происходить автоматизированное назначение заданий с передачей на мобильные устройства реальных исполнителей. Для оптимизации и ускорения межведомственного взаимодействия в регионе создавались постоянно действующие проектные офисы, состоящие из сотрудников различных органов власти. Важное достижение региона в образовательной сфере — 95% школ МО в 2017 году отказались от ведения бумажных дневников. А еще в 2017 году был проведен эксперимент, позволяющий жителям проголосовать, на какие проекты потрачены бюджетные деньги, и его в МО оценивают как успешный.

В 2019 году Московская область заняла первое место по показателю доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме (86.2%) и первое место в рейтинге субъектов РФ по результатам мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме (93.91%).

Ирина Каклюгина. Быстрая помощь для людей и бизнеса

В 2019 году Ирина Каклюгина была назначена на должность министра образования. Она активно выступала за цифровую трансформацию образования Московской области и повышение доступности госуслуг для населения и бизнеса. Лично курировала проект онлайн-платформы школьного портала Московской области, который позволял в пандемию детям дистанционно участвовать в олимпиадах — на старте проекта приняли участие 320 тыс. учащихся Подмосковья.

Среди ключевых достижений Подмосковья — перевод в онлайн документооборота бизнеса, комплексная услуга для многодетных семей, когда при подаче одного заявления можно получить сразу пять услуг: льготный статус многодетной семьи, оформление социальной карты для одного из родителей и детей старше семи лет, получение компенсации 50% на оплату услуг ЖКХ, выплаты на школьную форму, оформление бесплатного питания в школьных столовых. Также в регионе обновили онлайн-запись на обучение в учреждениях дополнительного образования, а справку из поликлиники после болезни больше не нужно приносить в школу — она автоматически приходит на Школьный портал.

Ирина Каклюгина, вице-губернатор Подмосковья, давно курирует реализацию социально-значимых проектов, таких как оцифровка медицинских справок для детских садов и летних лагерей или новый цифровой сервис для бизнеса, помогающий сокращать количество проверок. В 2022 году она представила на ПМЭФ уникальное приложение «Проверки Подмосковья», которое должно сильно упростить жизнь среднему и малому бизнесу, привлечь в регион новые инвестиции. Под руководством Ирины Каклюгиной был реализован проект проактивного предоставления государственных услуг, таких как: выплата на школьную форму многодетным и семьям с детьми-инвалидами, региональная доплата к пенсии, компенсация услуг ЖКУ, выдача социальной карты. В Московской области с 2022 года все начисления происходят автоматически, а жителям Московской области больше не нужно писать заявления и предоставлять справки. Всего в Подмосковье льготы на ЖКУ получают 2,7 млн человек. Ежегодно получателей становится на 70 тыс. больше.

Планы на будущее

До конца 2022 года в планах запустить единое приложение, через которое можно будет записаться в школу, вызвать врача, посмотреть афишу парка, оплатить ЖКУ и оформить договор купли продажи квартиры и так далее. То есть создать одну площадку для получения всей информации. Такой «суперсервис» снимет необходимость создавать много приложений, устанавливать их или поддерживать сложную инфраструктуру. В ближайшие два года в Московской области планируется покрыть Wi-Fi все школы региона. Это позволит сделать доступ к учебным материалам быстрее и удобнее. А с 2023 года в Подмосковье намерены перевести все выплаты, пособия и льготы в проактивный вид. Например, по факту наступления инвалидности человек автоматически получит: социальную карту, при наличии автомобиля — компенсацию на ОСАГО, выплату на приобретение инвалидной коляски или другого средства реабилитации, ему также автоматические будет назначено пособие. Жителям области не нужно будет обращаться ни в какие инстанции для получения положенных мер поддержки, все будет назначаться автоматически. С января 2023 планируется ввести во всех школах Подмосковья возможность безналичной оплаты питания и заказа питания через «Школьный портал».