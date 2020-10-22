Подмосковный проект цифровизации обращения с ТКО стал лучшим в России

Подмосковный проект, направленный на цифровизацию системы обращения с коммунальными отходами, высоко оценили в стране. Российская антимонопольная служба выбрала идеи комитета по ценам и тарифам региона как самые перспективные.

В Ялте состоялся V Всероссийский тарифный семинар-совещание c участием заместителя главы антимонопольной службы России Виталия Королева.

В центре внимания был национальный проект «Экология» — на семинаре обсудили, как в стране улучшается система обращения с твердыми коммунальными отходами.

Среди участников были и региональные операторы Подмосковья. Встреча позволила оценить инвестиционную привлекательность отрасли и способы ее трансформации.

Цифровое регулирование

На встрече отметили лучшие проекты цифрового регулирования тарифов в отрасли ТКО. Самые перспективные из них наградили грамотами Федеральной антимонопольной службы России.

Комитет по ценам и тарифам Подмосковья выделили за лучший проект цифровой трансформации тарифного регулирования.

Выбранный на три года вектор развития должен привести к тому, что появится сервис для коммунальных служб, информационный ресурс для жителей и аналитическая платформа правительства.

Проект подразумевает, что регион автоматизирует свою систему обращения с отходами и уйдет от бумажного документооборота. При этом необходимо наладить обратную связь, выбрать единые стандарты работы и обеспечить ее прозрачность.

Комитет по ценам и тарифам Подмосковья с такой инициативой уже становился одним из победителей всероссийского конкурса проектов информатизации «ПРОФ-IT.2020».