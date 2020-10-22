Подмосковный проект цифровизации обращения с ТКО стал лучшим в России
В Ялте состоялся V Всероссийский тарифный семинар-совещание c участием заместителя главы антимонопольной службы России Виталия Королева.
В центре внимания был национальный проект «Экология» — на семинаре обсудили, как в стране улучшается система обращения с твердыми коммунальными отходами.
Среди участников были и региональные операторы Подмосковья. Встреча позволила оценить инвестиционную привлекательность отрасли и способы ее трансформации.
Цифровое регулирование
На встрече отметили лучшие проекты цифрового регулирования тарифов в отрасли ТКО. Самые перспективные из них наградили грамотами Федеральной антимонопольной службы России.
Комитет по ценам и тарифам Подмосковья выделили за лучший проект цифровой трансформации тарифного регулирования.
Выбранный на три года вектор развития должен привести к тому, что появится сервис для коммунальных служб, информационный ресурс для жителей и аналитическая платформа правительства.
Проект подразумевает, что регион автоматизирует свою систему обращения с отходами и уйдет от бумажного документооборота. При этом необходимо наладить обратную связь, выбрать единые стандарты работы и обеспечить ее прозрачность.
Комитет по ценам и тарифам Подмосковья с такой инициативой уже становился одним из победителей всероссийского конкурса проектов информатизации «ПРОФ-IT.2020».