Подмосковье 23 января 2023, 15:50 Цифровизация облегчит проверки строительных площадок Подмосковья

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В 2022 году в Московской области действовал мораторий на проверки на объектах строительства. Вместо них в регионе заработало мобильное приложение «Проверки Подмосковья». В этом году его дополнили сервисом «Контроль устранения нарушения по предписанию», который должен снизить количество инспекций на 50%.

«Прогнозируем снижение количества внеплановых проверок на 50%. Сервис будет задействован на все 32 региональные виды контроля, а также на шесть муниципальных видов», — заявил министр Правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

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По его словам, технологией уже заинтересовались порядка 10 регионов страны. Сейчас сервис работает на 2900 объектах контроля Главгосстройнадзора.

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Отметим, ссылка для скачивания приложения направляется застройщику в личный кабинет на РПГУ. Ему также присылают перечень нарушений, которые компания должна исправить. После их устранения она заполняет чек-лист, который потом проверит инспектор.

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