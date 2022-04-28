Воробьев рассказал о важности цифровизации в сфере ЖКХ

Жители Московской области знают, что все их электронные обращения и жалобы на работу управляющих компаний обязательно рассмотрят и вопрос оперативно решат. Такая связь с руководством муниципалитетов и региональными властями приводит к качественным изменениям, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что еженедельное заседание правительства Подмосковья начинается с разбора жалоб от жителей.

«Мы считаем это главным в своей работе и видим, что 37% из 100, то есть, почти 40% обращают внимание на состояние двора, парковки, мусора, освещения, безопасности, детских городков, скамеек. Все это является нашим приоритетом, поэтому я благодарен главам, которые ведут очень серьезную работу по наведению порядка», — заявил Андрей Воробьев.

Он пояснил, что часть обращений жителей связана непосредственно с работой управляющих компаний, но с ними тоже проводят работу, чтобы количество жалоб стало минимальным.

«У нас рассматривался один из городов и глава говорит: ну, то что было и стало, теперь жители другие. Они выше. Поэтому очень интересно работать с жителями. Это постоянный диалог. Беда, когда его нет», — подчеркнул глава Подмосковья.

Андрей Воробьев отметил, что введенный цифровой контроль помог прекратить случаи, когда дворники числились только на бумаге. А по факту их не было. Сейчас все результаты работ сначала фиксируют и только потом оплачивают.

С 1 апреля в Подмосковье начисление компенсации льгот при оплате жилищно-коммунальных услуг сделали автоматическим. Теперь жителям не нужно собирать справки, чтобы доказать свое право на льготу. Поручение об автоматическом начислении выплат дал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что необходимо собрать данные всех двух миллионов льготников региона и внести их в единую базу. Также по поручению главы региона все получатель выплат получат предупреждение о поступлении средств.