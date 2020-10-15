Жителям Подмосковья напомнили об обязательной цифровой маркировке шин
Благодаря цифровой маркировке удастся исключить вероятность покупки подержанных шин под видом новых. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия области Андрей Разин.
Уже с ноября все импортеры и производители обязаны производить и импортировать только маркированные шиныАндрей Разин.
Он добавил, что оптовые компании должны будут передавать в государственную информационную систему все данные о покупке шин и их выводе из оборота.
Все это, как подчеркнул Разин, поможет покупателям убедиться в легальности шин. Сделать это позволит и приложение «Честный знак».
«Для этого нужно отсканировать уникальный код Data Matrix. Он нанесен на шину», — сказал министр.
Уточняется, что для маркировки шин используется двухмерный код в формате Data Matrix. Наносят его на упаковку товара или же товарный ярлык.
Код отражает наименование продукта и его производителя, дату, время и место выпуска.