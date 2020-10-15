Жителям Подмосковья напомнили об обязательной цифровой маркировке шин

С наступлением 1 ноября в России начнется первый этап введения обязательной цифровой маркировки шин. Это станет гарантией безопасности. Жителям Московской области напомнили о важности нововведений.

Благодаря цифровой маркировке удастся исключить вероятность покупки подержанных шин под видом новых. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия области Андрей Разин.

Уже с ноября все импортеры и производители обязаны производить и импортировать только маркированные шины Андрей Разин.

Он добавил, что оптовые компании должны будут передавать в государственную информационную систему все данные о покупке шин и их выводе из оборота.

Все это, как подчеркнул Разин, поможет покупателям убедиться в легальности шин. Сделать это позволит и приложение «Честный знак».

«Для этого нужно отсканировать уникальный код Data Matrix. Он нанесен на шину», — сказал министр.

Уточняется, что для маркировки шин используется двухмерный код в формате Data Matrix. Наносят его на упаковку товара или же товарный ярлык.

Код отражает наименование продукта и его производителя, дату, время и место выпуска.