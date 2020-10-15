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    15 октября 2020, 09:47

    Жителям Подмосковья напомнили об обязательной цифровой маркировке шин

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    С наступлением 1 ноября в России начнется первый этап введения обязательной цифровой маркировки шин. Это станет гарантией безопасности. Жителям Московской области напомнили о важности нововведений.
    Жителям Подмосковья напомнили об обязательной цифровой маркировке шин

    Благодаря цифровой маркировке удастся исключить вероятность покупки подержанных шин под видом новых. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия области Андрей Разин.

    Уже с ноября все импортеры и производители обязаны производить и импортировать только маркированные шины

    Андрей Разин.

    Он добавил, что оптовые компании должны будут передавать в государственную информационную систему все данные о покупке шин и их выводе из оборота.

    Все это, как подчеркнул Разин, поможет покупателям убедиться в легальности шин. Сделать это позволит и приложение «Честный знак».

    «Для этого нужно отсканировать уникальный код Data Matrix. Он нанесен на шину», — сказал министр.

    Уточняется, что для маркировки шин используется двухмерный код в формате Data Matrix. Наносят его на упаковку товара или же товарный ярлык.

    Код отражает наименование продукта и его производителя, дату, время и место выпуска.