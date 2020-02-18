Московская область продолжит развивать цифровые технологии. Регион не первый день занимается этим вопросом и может поделиться ценным опытом. Однако впереди еще много работы. О том, что предстоит сделать, расскажет «360».

Выше темпов

В России активно занимаются внедрением новых технологий. Для этого разработали национальный проект «Цифровая экономика». Как продвигается дело, обсудили на заседании рабочей группы Госсовета под руководством помощника президента Игоря Левитина. Московская область поделилась своим опытом.

Так, Подмосковье развивает как свои наработки, так и опыт других территорий. Цель одна — ввести «цифру» в жизнь, притом безвозмездно. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

«Все, что умное, все, что удобно человеку, нужно внедрять без стеснения, без каких-то кривляний. Наша задача — забрать все самое успешное и внедрить все это бесплатно», — сказал он.

По словам главы Московской области, самая большая проблема — внедрение технологий. И задача рабочей группы Госсовета заключается в том, чтобы снять барьеры по всем направлениям.

«Мы все хотим жить богато, развиваться, создавать рабочие места, быстро строить заводы и фабрики. Сегодня это, к сожалению, невозможно. Если мы хотим, как ставят перед нами задачу президент и жизнь, расти выше мировых темпов, то мы должны устранить все нелепости», — добавил Андрей Воробьев.

Новые возможности — каждому

«Цифра» должна стать другом каждому человеку. Технологии нужно внедрить в каждую сферу жизни, будь то образование или здравоохранение.

«Если мы хотим устроить ребенка в школу, то мы можем все сделать дистанционно, но в любом случае ты должен прийти к директору и подтвердить место регистрации. <…> Мы считаем, что в XXI веке это избыточное мероприятие. И таких много. Но они все влияют на качество жизни человека. Чем дальше, тем больше все хотят и голосовать, и решать проблемы дистанционно», — отметил Андрей Воробьев.

Сейчас жители Московской области могут и записаться к врачу, и проголосовать за ремонт подъездов прямо из дома. Что касается проблем, то здесь такая же схема и помогает в этом Центр управления регионом (ЦУР). Кстати, его работу оценил Игорь Левитин. Помощник президента отметил, что опыт Подмосковья нужно применить в других субъектах России.

ЦУР в работе. Источник фото: телеканал «360»

ЦУР открыли в 2018 году. Работает он по принципу «все знаем — быстро решаем — не допускаем». В центр поступает информация по 11 тематическим блокам — от транспорта до экологии. Стоит сказать, что такие ЦУР работают теперь во всех муниципалитетах Подмосковья. А это значит, что помощь стала еще быстрее.

Еще одно из цифровых ноу-хау Подмосковья — Центр содействия строительству. Его девиз: «От проекта до объекта». Центр помогает инвесторам комфортно вести бизнес в регионе. Если раньше предприниматели тратили целых три года на открытие своего дела, то теперь сроки сжались до одного года и двух месяцев. В ближайшем будущем их сократят еще больше.