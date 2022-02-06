Женская сборная Подмосковья выиграла первенство и чемпионат ЦФО по боксу

Женская сборная Подмосковья выиграла первенство и чемпионат Центрального федерального округа по боксу. Соревнования прошли в Королеве. Участницами стали 180 спортсменок из 17 регионов страны.

Сборная Московской области заняла первое место в общекомандном зачете. В активе подмосковных спортсменок восемь золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали.

По словам одной из участниц подмосковной сборной Таисии Бородиной, финальный бой дался ей нелегко.

«Я боксировала с Зарой Ошуровой. Мы с ней знакомы только с ЦФО. И с друзьями, конечно, очень тяжело было боксировать. Я один раз выиграла Россию, была финалисткой России, один раз третье место на России. И вот ЦФО четвертый раз выиграла», — сказала она.

Заместитель руководителя Федерации бокса Московской области Максим Дубровский отметил представительный состав региональной сборной.

«Особенно у женщин — боксируют члены сборной страны и мастера международного класса. Уже и юниорки очень сильные. Для маленьких девчонок это первые такие сильные соревнования. У нас тут просмотровая комиссия — старший тренер сборной России по этому возрасту. Поэтому страсти кипят нешуточные», — сказал он.

По словам руководителя Федерации бокса Московской области Александра Лебзяка, Подмосковье уже последние пять-семь лет удерживает за собой первое общекомандное место.

«У нас около семи тысяч [спортсменок] занимаются. Девочек очень-очень много. Девчонки покажут хороший бокс, закрепятся в сборной и будут штурмовать более высокий олимп», — подчеркнул он.

На этих соревнованиях отбирают спортсменок на первенство чемпионата России. Путевку получат золотые и серебряные призеры. После ЧМ перед ними откроются уже турниры международного уровня.