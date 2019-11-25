Церковь в больнице. Пациенты МОНИКИ оценили появление священнослужителей

Православные молебны и исповедь прямо в больничной палате — такой возможностью могут воспользоваться пациенты МОНИКИ. Во многом благодаря работе волонтеров. Они обходят все палаты и узнают, кто хотел бы помолиться с батюшкой, затем звонят священникам и предлагают приехать. На конференции «Медицина и православие» обсудили, что еще нужно сделать, чтобы помочь пациентам.

Его одежда отличается от больничной пижамы, да и в коридорах медучреждений она пока еще бросается в глаза. Но не в отделении Московского областного института Владимирского. Здесь пациенты считают черную рясу и крест на груди — вторым вариантом врачебного халата. Правда, одни лечат таблетками, другие — словом Божьим.

«Образовалась группа добровольцев, которые ходят и спрашивают по палатам, кому нужен священник. Потом звонят. Мне звонят тоже частенько», — рассказал протоиерей Владимир.

Источник фото: телеканал «360»

Благодаря волонтерам здесь все организовано не хуже, чем в храме. Сначала священник обходит палаты — благословляет тяжелых больных на выздоровление. Вместо церковной кропильницы в руках больничный мерный стакан.

Расположенная в небольшом кабинете второй перевязочной комната для богослужений как будто всегда здесь и была. На эту процедуру пациенты идут без страха. Елена Гречишкина, пациентка онкологического отделения, рассказывает, что буквально вымолила выздоровление. Еще до тяжелой операции, по совету батюшки, несколько раз исповедовалась. К хирургам, говорит, ехала со спокойной душой.

Источник фото: телеканал «360»

«Рак — это болезнь духовная. И для того, чтобы очиститься от всего, разобраться в себе — немаловажно. Священники же тоже врачи, они тоже лечат наши души», — отметила пациентка МОНИКИ.

Мысль о том, что такие врачи в больнице необходимы, пришла в голову самому руководителю отделения. На открытие онкологического отделения в МОНИКИ он пригласил священнослужителя, и эффект, произведенный молитвой, не оставил сомнений.

Источник фото: телеканал «360»

«Люди отставили в сторону все свои проблемы. Те. кто трудится в отделении настроены продолжать трудиться в том же ключе и даже с большей самоотдачей. А те пациенты, которые тогда находились в отделении, перестали проявлять избыточные беспокойства», — рассказал руководитель отделения онкологии МОНИКИ Александр Аллахвердян.

Православные молебны, исповедь и крещение прямо в палате — кажется, у этой возможности нет противников. А получают ее пациенты во многом благодаря волонтерам. С какими трудностями сталкиваются активисты и сами священнослужители, решили разобраться на конференции в МОНИКИ.

Источник фото: телеканал «360»

Врачи, священники и волонтеры в одном зале. Здесь любой может задать вопрос, сделать замечание, дать совет. Главное, чтобы эти полтора часа впоследствии принесли пользу пациентам.

Источник фото: телеканал «360»

«Одно — это профессиональное сообщество врачей и работников, а священнослужители и волонтеры — это то общественное движение, которое протягивает руку помощи нашим пациентам. Для этого конференция и нужна, чтобы сплотить два разных направления», — подчеркнула министр здравоохранения Московской области Екатерина Огнева.