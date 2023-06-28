Подмосковье 28 июня 2023, 16:55 Церковь Святой Троицы отреставрируют в Клину Главное управление культурного наследия Московской области

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Главное управление культурного наследия Московской области выдало разрешение на продолжение реставрации на объекте культурного наследия регионального значения «Церковь Святой Троицы, 1829 г., кон. 1850-х гг.». Он находится на Троицкой улице, 4 в деревне Захарово в Клину.

Храм модернизировали с апреля 2018 года по сентябрь 2021 года. Тогда специалисты восстановили отделку фасада, устранили трещины на откосах двух оконных проемов.

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Церковь построили в 1829 году. Здание выполнили в стиле ампир с ротондой и трапезной в стиле романской архитектуры. Также рабочие возвели трехъярусную колокольню в стилистике русского зодчества XVII века.

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