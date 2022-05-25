Церемонию гашения новых марок провела «Почта России» в Раменском округе

От многоцветного майоликового кумгана XVIII века до современного изделия, производимого на Гжельском фарфоровом заводе — почтовые миниатюры, которые кратко представляют историю развития промысла, представили в Раменском округе.

«Мы сегодня презентуем сразу четыре марки, которые посвящены местному промыслу, благодаря которому Гжель стала известна не только в России, но и по всему миру», — сказал директор ОФПС МО «Почта России» Сергей Бритвин.

Церемония торжественного гашения марок, посвященных старинному народному промыслу, прошла в селе Речица. Это долгожданное событие не только для филателистов, но и гжельских мастеров, знатоков и поклонников прикладного творчества. Специально для процедуры гашения был изготовлен художественный штемпель с надписью и фиксированной датой. Также дополнительно к выпуску почтового блока издали конверты первого дня.

«Все события, которые происходят здесь у нас на территории Гжельского туристического кластера, они для нас важны. Потому что это в первую очередь очередной этап в продвижении нашего бренда, бренда, который имеет мировой уровень, общероссийский», — сказал заместитель главы администрации Раменского округа Ольга Егорова.

Всего выпущено 150 тысяч экземпляров марок. В рамках торжественной церемонии конверты с гашеными марками передали в дар Раменскому историко-художественному музею. А купить их можно будет в отделениях Почты России и фирменных магазинах Гжельского фарфорового завода.