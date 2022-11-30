Подмосковье 30 ноября 2022, 08:28 Церемония закрытия фестиваля кинодебютов прошла в Звенигороде

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В культурном центре имени Любови Орловой в Звенигороде начинающие режиссеры делятся со зрителем и жюри своим дебютным творчеством. Конкурс-фестиваль «Магия кино» проходит уже седьмой раз.

Продемонстрировать талант и сделать первые шаги к мечте приехали участники со всех регионов страны.

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«Наше авторитетное жюри все больше и больше набирает участников фестиваля, и сегодня [представлено] 160 работ. <…> Трудная задача — нужно выбрать лучших из лучших», — сказала заместитель главы администрации городского округа Одинцово Валентина Переверзева.

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Оценить мастерство начинающих кинематографистов приехали маститые профессионалы. Председателем жюри стал Егор Кончаловский. Мэтр индустрии отметил, что в этом году во многих работах нашло отражение чувство патриотизма и гордости за Родину.

Номинаций на фестивале было несколько. Проявить себя участники могли в самых разных форматах и жанрах.

«У нас совершенно разные номинации, категории работ — это и дебютный фильм, и первый профессиональный фильм, и непрофессиональный, видеоклип, репортаж и работы, посвященные Победе», — отметил председатель жюри фестиваля «Магия Кино» Егор Кончаловский.

Лауреатов наградили фирменной статуэткой фестиваля, а также благодарственными грамотами. Обладателем Гран-при стал фильм «Яблоня». Его режиссер Ольга Ажнакина получила денежную премию, утвержденную главой Одинцовского округа.

Зрители, которые не смогли присутствовать на фестивале, наблюдали за церемонией онлайн. Кроме самого награждения победителей, на закрытии выступили артисты молодежного театра «Крылья». Они устроили яркое шоу с музыкальными номерами.

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