Подмосковье 20 декабря 2023, 16:47 Церемония вступления новобранцев в ряды «Юнармии» прошла в Ногинске Телеканал «360»

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Тринадцать новобранцев дали клятву и вступили в ряды движения «Юнармия» в Ногинске. Торжественная церемония прошла в Центре допризывной подготовки.

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В ряды юнармейцев Богородского округа вступили ребята, которые уже ни один год занимаются в центре допризывной подготовки. На торжественной церемонии им вручили значки и памятки. Самых активных из ребят наградили медалью «За заслуги в юнармейском движении».

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После торжественной клятвы юнармейцы продемонстрировали свои навыки обращения с оружием и элементы ближнего боя.

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