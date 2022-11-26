Подмосковье 26 ноября 2022, 00:34 Церемония вручения премии главы Богородского округа «Сердце Матери» прошла в Ногинске

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Премию главы Богородского округа «Сердце Матери» провели в Ногинске уже в третий раз. В этом году на участие в ней было подано 75 заявок.

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В номинации «Многодетная мама» победила в этом году Людмила Новикова.

«Как-то у меня спросили — „Сколько у тебя часов в сутках?“, я сказала — столько же, сколько и у всех. Где-то надо время свое ужать, больше детям посвятить времени. Ну стараюсь все успевать, потому что и муж помогает, и бабушки помогают», — поделилась Людмила Новикова.

В этом году на премии появилась новая номинация — «Моя любимая бабушка». Любовь Владимировну на конкурс записала дочь — и была уверена, что ее мама непременно станет победительницей. На мероприятие женщина пришла с любимыми внуками.

«Я должна быть хорошим примером для них. Я с ними очень часто провожу досуг. Летом мы с ними ходим на спортивный стадион, они там на турникете занимаются, выезжаем с ними на велодорожку, они там на велосипедах катаются. Помогают бабушке и дома, и грядки прополоть, цветочки полить, поэтому у нас с ними всегда хорошие отношения», — сказала победительница в номинации «Моя любимая бабушка» Любовь Прохорова.

Также в этом году учредили спецноминацию «Мать Героя», в ней победила Наталья Мазнева. У женщины три взрослых сына, двое из них отправились на территорию СВО. Сама Наталья признается, что особенной себя не считает, воспитывала парней, как и все.

«Я даже не думала о том, что я мать героя. Ничего особенного они не совершали, призвали — и они пошли. То есть они не отказывались, не прятались», — поделилась победительница в номинации «Мать героя» Наталья Мазнева.

Награду Наталье вручил лично глава Богородского округа.

«Всегда нужно воздавать должное материнскому труду и, конечно, материнской отдаче. Беззаветной любви, посвященной своим детям. И мы знаем, что сердце матери всегда видит дальше других и слышит лучше других сердец», — отметил глава Богородского округа Игорь Сухин.

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