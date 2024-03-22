Подмосковье 22 марта 2024, 10:11 Церемония вручения первых паспортов прошла в Серпухове Медиасток.рф

Читать 360tv в

Еще 10 подростков в Серпухове получили первые паспорта на торжественной церемонии в школе № 19 имени Романа Катасонова. Мероприятие приурочили к годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Среди тех, кому вручили паспорт, были лучшие представители молодежи из Серпухова. В их числе курсант военно-спортивного клуба «Маргеловец» Валерий Фетисов. Он — призер олимпиад по истории и обществознанию, участник городских мероприятий, молодежных марафонов, форумов и соревнований. В школе вожатых он готовится к летнему сезону для работы на детских площадках, а в будущем хочет стать военным или юристом.

Реклама

Еще один участник церемонии кадет из школы № 12 Али Саед. Он победитель Всероссийского конкурса «Большая перемена», призер муниципального этапа всероссийской олимпиады по технологии, волонтер и активист научного общества «Поиск».

Документы ребятам вручил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

«Я искренне рад за вас, рад этой возможности, которая мне представилась сегодня: вручить вам паспорт, пожать вам руку, пожелать всегда с гордостью доставать и предъявлять паспорт гражданина Российской Федерации», — сказал глава муниципалитета.

К поздравлениям присоединился депутат горсовета Николай Пушкин. На память о знаменательном дне молодые люди получили подарки от местного отделения партии «Единая Россия».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».