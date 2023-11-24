Подмосковье 24 ноября 2023, 15:02 Церемония вручения паспортов подросткам прошла во Дворце культуры «Химик» в Воскресенске Телеканал «360»

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Еще 14 подростков из Воскресенска получили паспорта в торжественной обстановке. Церемония вручения документов прошла в малом зале дворца культуры «Химик».

На праздник ребята пришли со своими семьями, а после получения паспорта с удовольствием делились эмоциями. С недавних пор паспорт дает возможность подросткам оформить «Пушкинскую карту» и разнообразить свою культурную жизнь. Ей можно платить за билеты на концерты, выставки, спектакли и даже кино.

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«Вы стали намного взрослее, у вас появилась дополнительная ответственность за поступки. Поэтому я надеюсь, что вы, переходя эту грань, будете стремиться к достижению новых побед, результатов», — отметила заместитель главы администрации городского округа Воскресенск Елена Овсянкина.

Праздничное настроение гостям подарили артисты дворца культуры. Закончилась торжество традиционной совместной фотографией.

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