20 марта 2024, 17:31
Церемония вручения паспортов подросткам прошла в Мытищах
Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая вручила первые паспорта молодым жителям муниципалитета. Торжественная церемония, организованная в рамках Всероссийской акции «Мы — граждане России», прошла в администрации.
«Я уверена, что те ребята, которые присутствуют в зале, станут продолжателями славной истории великой страны», — сказала Юлия Купецкая.
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Поздравил юных мытищинцев председатель Совета депутатов округа Андрей Гореликов. Он отметил, что получение паспорта является важным шагом на пути к взрослой жизни и приближает молодежь к реализации их мечтаний.
Завершилось мероприятие видеопоздравлением от жителей Крыма, которые пожелали новым обладателям паспортов успехов на жизненном пути и напомнили о значении этого дня для всей страны.
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Мытищи
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