Подмосковье 26 января 2024, 10:03 Церемония вручения паспортов подросткам прошла в музее истории Лобни Unsplash

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Торжественное вручение первых паспортов подросткам давно стало традицией в Лобне. Событие для школьников знаковое и волнительное. На этот раз главный документ получили 10 ребят, которым совсем недавно исполнилось 14 лет.

На торжественную церемонию ребята пришли с родителями. Паспорта вручила временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова.

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«Я хочу поздравить вас с тем, что вот с этой минуты начинается взрослая жизнь. И, конечно же, я хочу поздравить ваших родителей, потому что и они сегодня осознают, что их дети стали взрослыми. Дети получают свой первый в жизни документ. И хочу, чтобы у вас все сложилось замечательно во взрослой жизни, чтобы вы стали отцами, матерями, чтобы вы получили то образование, которое вы хотите, чтобы вы нашли ту работу, которая будет вам по душе», — сказала Анна Кротова.

Вместе с паспортом ребята получили красочную обложку для него, цветы и экземпляр основного закона страны — Конституции России.

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