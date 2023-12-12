Подмосковье 12 декабря 2023, 16:52 Церемония вручения паспортов подросткам прошла в Балашихе в День Конституции Телеканал «360»

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Девять подростков из Балашихи получили паспорта на торжественной церемонии в администрации городского округа. Самый важный документ им вручил Сергей Юров в День Конституции.

Первые паспорта гражданина Российской Федерации подростки получили в День Конституции в здании администрации округа.

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«Получение паспорта — не просто вручение документа и просто присутствие здесь. Конечно, для вас это новый этап в жизни. Уже первый шаг во взрослую жизнь. С одной стороны это получение новых прав. А с другой стороны — не менее важное, уже получение дополнительных обязанностей и ответственности», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Школьники произнесли клятвы посвящения юных граждан России. Также ребята получили в подарок Конституцию и книгу о Балашихе.

«Конечно, я испытал волнение, естественно, радость потому что с получением паспорта мне открылись новые возможности. Это мой первый, один из важных документов, который меня появился», — сказал Марк Путько.

Ранее губернатор Андрей Воробьев дал старт для приема заявок на премию «Мы рядом. Доброе дело».

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