13 июля 2023, 13:37
Церемония вручения дипломов прошла в филиале МГСУ в Мытищах
Торжественная церемония вручения дипломов прошла в мытищинском филиале Московского государственного строительного университета. Бакалаврами стали 58 выпускников вуза.
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет является одним из ведущих вузов России в инженерно-строительной области. Филиал в Мытищах готовит высококвалифицированных специалистов по направлению «Строительство».
Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая и министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян в торжественной обстановке вручили ребятам документы об окончании университета.
«Мытищи — это развивающийся муниципалитет, где строится много новых объектов. Поэтому нам нужны профессионалы с большим багажом знаний, которые современно и креативно смотрят на все современные процессы. Ребята, желаю вам больших успехов и легкого пути, а мы всегда вас ждем в Мытищах», — отметила Юлия Купецкая.
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