Подмосковье 13 июля 2023, 13:37 Церемония вручения дипломов прошла в филиале МГСУ в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Торжественная церемония вручения дипломов прошла в мытищинском филиале Московского государственного строительного университета. Бакалаврами стали 58 выпускников вуза.

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет является одним из ведущих вузов России в инженерно-строительной области. Филиал в Мытищах готовит высококвалифицированных специалистов по направлению «Строительство».

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая и министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян в торжественной обстановке вручили ребятам документы об окончании университета.

«Мытищи — это развивающийся муниципалитет, где строится много новых объектов. Поэтому нам нужны профессионалы с большим багажом знаний, которые современно и креативно смотрят на все современные процессы. Ребята, желаю вам больших успехов и легкого пути, а мы всегда вас ждем в Мытищах», — отметила Юлия Купецкая.

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