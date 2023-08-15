Подмосковье 15 августа 2023, 16:14 Церемония прощания с дочерью легендарного конструктора Сергея Королева прошла в Подмосковье Евгений Лавряшин

Читать 360tv в

Дочь одного из основоположников отечественной космонавтики Наталия Сергеевна Королева умерла 12 августа в возрасте 88 лет. Церемония прощания состоялась утром 15 августа в Центральном дворце имени Калинина.

Жители Королева знали Наталию Сергеевну — она часто приезжала в наукоград в День космонавтики, а также в годовщину со дня рождения и смерти Сергея Королева.

Реклама

«Это было большим потрясением — узнать, что не стало Наталии Сергеевны. Все ее знали, любили, ждали, когда она приедет к нам. В последние годы она уже не могла выезжать, понятное дело — годы, но весть об ее уходе потрясла. Мы все скорбим», — сказала жительница Королева Елена Кондрашова.

Королева была почетным гражданином округа, ветераном труда, лауреатом Государственной премии СССР, а также представителем академии космонавтики имени Циолковского. За свою жизнь она опубликовала более 200 научных работ и несколько книг о своем отце.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».