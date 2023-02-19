Подмосковье 19 февраля 2023, 22:28 Церемония посвящения в кадеты прошла в школе Воскресенска

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Воспитанники кадетской школы Воскресенска торжественно приняли присягу и официально вступили в ряды кадетского движения России. Клятву кадета произнесли 28 юных жителя округа. В торжественной церемонии принял участие врип главы Воскресенска Алексей Малкин.

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«Я хочу, чтобы у вас в жизни все было хорошо, правильно, чтобы сбылись все ваши мечты. Я так понимаю, основная ваша мечта — это служение Родине. Но не забывайте, что вы еще дети, не забывайте играть в игрушки, дружить с друзьями, слушаться родителей. Хочу пожелать вам всего самого-самого лучшего, чтобы сбылись ваши мечты и мечты ваших родителей, которые очень внимательно за вами смотрят. Поздравляю вас», — поздравил кадетов Алексей Малкин.

Один из кадетов Леонид Усманов в будущем мечтает стать врачом-окулистом, военная подготовка помогает закалить характер и уверенно идти к цели.

«Там дисциплина хорошая, все воспитанные, хорошо учатся, и у меня много друзей там есть», — сказал кадет МБОУ «Воскресенская кадетская школа» Леонид Усманов.

«Эти погоны вы должны запомнить на всю жизнь. Такое мероприятие проходит единожды. Носите их с гордостью, уважайте учителей, любите родителей. Никогда не забывайте, что теперь вы имеете право носить гордое звание кадета», — сказал и. о. директора МБОУ «Воскресенская кадетская школа» Виктор Цыганков.

На торжественной церемонии самых достойных поощрили специальными кадетскими званиями.

Ранее губернатор Воробьев рассказал о строительстве школы на 2200 мест в ЖК «Гусарская баллада».

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