Подмосковье 14 декабря 2022, 16:27 Церемония посвящения в кадеты прошла в музее войск ПВО в Балашихе

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Музей войск ПВО на полтора часа превратился в плац. Здесь посвятили в кадеты юных жителей Балашихи. Перед этим событием ребята готовились три месяца и даже прошли начальную военную подготовку.

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Это уже второй кадетский класс в гимназии № 3, но попасть туда непросто. Чтобы стать одним из лучших, ученик должен иметь хорошую успеваемость и соблюдать дисциплину.

В этот раз слова клятвы произнесли 36 учеников шестого класса. Поддержать кадет пришли родители, педагоги и старшие наставники.

«Когда-то и я принял присягу. До сих пор помню этот день. Уже 58 лет прошло. Хотим, чтобы люди брали пример. У нас было с кого брать пример — участники войны, инструкторы, летчики-испытатели. Сейчас их уже нет, мы у них опыт переняли. Хотим это передать нашим ребятишкам», — сказал полковник, летчик-снайпер, научный сотрудник музея ПВО Василий Георгиади.

Церемония присяги завершилась вручением подарков, памятным фото и экскурсией по музею. Впереди кадет ждет увлекательная учеба и подготовка к военной службе.

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