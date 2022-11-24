Подмосковье 24 ноября 2022, 09:23 Церемония посвящения в кадеты прошла в летной школе-интернате во Фрязине

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Воспитанников летной школы-интерната имени трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина во Фрязине посвятили в кадеты. На торжественной церемонии ребятам вручили удостоверение и значок.

Военная школа-интернат во Фрязине не простое учебное заведение. Здесь кадеты получают первоначальную летную подготовку. Большинство выпускников школы работают пилотами гражданской и военной авиации, инженерами и связистами.

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В целом программа в военной школе немногим отличается от обычной. Воспитанники кадетского училища изучают все предметы углубленно, учебный процесс дополнен занятиями по военным дисциплинам.

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«Действительно, это важное мероприятие для наших мальчишек. Как говорит наш президент: любой мальчишка должен постоять за себя, за семью, за Отечество. И именно этому учат в данной школе. Уверен, что ребята здесь возмужают, наберутся знаний, опыта, необходимых навыков. И будут достойной надеждой и опорой нашей Родине», — сказал глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

Впереди у кадетов новая жизнь — во время учебы ребята живут в корпусах школы, это позволяет больше времени уделять дисциплине и учебе.

«Самое главное, что в нашей стране есть такие замечательные школы. <…> Я очень надеюсь, что все ребята, которые сегодня приняли клятву, станут достойными гражданами, настоящими защитниками и просто хорошими людьми», — сказала первый заместитель министра образования Московской области Елена Михайлова.

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