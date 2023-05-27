Подмосковье 27 мая 2023, 12:00 Церемония последнего звонка прошла в школах Лобни

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Церемонии последнего звонка прошли в Лобне. Всего в округе попрощались со школой 464 ученика, еще 1148 ребят окончили девятый класс.

«Сегодня прозвучит последний звонок, а это значит, что совсем скоро вы перейдете на новый этап жизни — студенчество, который является не менее интенсивным, не менее насыщенным и интересным. Очень важно, каким бы не был дальнейший ваш путь, получить профессию, которая станет делом вашей жизни. В ваших руках — преобразовать, сделать наш город лучше! Хочу, чтобы вы знали, что все мы вами гордимся! Я уверен, что вы собраны и покажете высокие результаты на экзаменах. В добрый час!», — сказал глава муниципалитета Игорь Демешко.

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Радость и волнение от последнего звонка вместе с учениками разделили преподаватели и родители, которые старались создать ребятам все условия для вступления во взрослую жизнь.

«Есть такая легкая грусть, жалко с ними расставаться. Но с другой стороны, у них новая жизнь, новые свершения, поэтому мы очень рады. Ребята все молодцы, думаю, что поступят, куда они задумали, и все у них будет хорошо», — рассказала учитель химии школы № 10 Виктория Богословская.

В новом учебном году педагоги встретят учеников, которым также предстоит услышать последний звонок. В Лобне стараются сделать все для того, чтобы школьники получали качественное образование в комфортных условиях. В учебных заведениях полным ходом проводят капитальный ремонт, а в следующем году в округе откроют одну из самых больших школ в Подмосковье. Об этом ранее рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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