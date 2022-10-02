Церемония открытия Аллеи Героев Советского Союза прошла в Дубне | 360°

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Церемония открытия Аллеи Героев Советского Союза прошла в Дубне

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Десять пилонов и стела теперь украшают вход к мемориалу павшим воинам в Дубне. Здесь открыли Аллею Героев Советского Союза и социалистического труда. В торжественной церемонии открытия приняли участие глава Дубны Сергей Куликов, инициатор проекта Владимир Кондауров, Герой Российской Федерации Иван Бохонко, заслуженный летчик-испытатель Александр Пучков.

«Мы сегодня в преддверии Дня рождения Московской области открыли здесь, в Дубне, Аллею Героев. Это настоящие дубненцы, настоящие герои, о которых надо рассказывать детям, на которых надо равняться и к которым надо приходить и просто знать о них. Это те герои, которые защищали нашу Родину в Великой Отечественной войне и заслуженно получили звание Героя Советского Союза», — подчеркнул глава Дубны Сергей Куликов.

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Всего в разные годы званий «Герой социалистического труда» и «Герой Советского Союза» были удостоены десять дубненцев. С этого дня с их именами и краткими биографиями можно ознакомиться на этой аллее. Один из них — заслуженный летчик-испытатель Владимир Кондауров — до сих пор в строю, именно он выступил инициатором этого проекта.

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«Сердце мое радуется, что люди будут видеть своих Героев-земляков, особенно я болею душой за правый фланг, где начиная с младшего сержанта — наш земляк, парень молодой, самый первый из всей этой плеяды получил звание Героя Советского Союза», — сказал заслуженный летчик-испытатель, Герой Советского Союза Владимир Кондауров.

Частично средства на создание Аллеи Героев были собраны на Дне благотворительного труда. Обустройство самой площадки и благоустройство выполнили за счет средств местного бюджета.

Дубна

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