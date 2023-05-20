Подмосковье 20 мая 2023, 13:10 Церемония награждения победителей театрального конкурса «ЭкоТеатр» прошла в Щелкове Unsplash

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Церемония награждения победителей конкурса «ЭкоТеатр» состоялась в рамках проведения фестиваля «ЭкоИдея», который состоялся в усадьбе Гребнево в Щелкове. Постановки, освещающие актуальные проблемы окружающей среды, продемонстрировали творческие коллективы из Химок, Серпухова, Ленинского, Лотошина, Красногорска, Раменского и других городских округов.

Мероприятие посвятили 30-летию с момента основания Мособлдумы. Участники подготовили для зрителей спектакли, где описывали важные экологические проблемы на планете, вызванные выбросом отходов. Коллективы рассказывали о важности сохранения окружающей среды на примере известных сказок, перевоплощений в животных, инопланетян и многое другое.

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«Экологическая тематика — это то, что беспокоит нас всех. Это основное, чему нужно учить детей. Хотелось показать что-то яркое и эксцентричное. Это не единственный спектакль, который мы поставили на тему экологии. Мы продолжим развивать эту тему, поскольку чувствуем отклик», — рассказал руководитель театра-студии «Забава» Сергей Фомичев.

Награждение победителей конкурса прошло по трем номинациям. Зампред председателя Мособлдумы Олег Рожнов лично вручил призы отличившимся участникам и поблагодарил их за яркие выступления.

В категории «Лучший драматический спектакль» победу одержал коллектив театрального объединения «Дебют» из Воскресенска с постановкой «Не убивай свою планету». В номинации «Лучший музыкальный, фольклорный, музыкально-этнографический спектакль» первое место заняли актеры красногорского театра «Пятнашка», представившие номер «Планету берегите — это ДОМ родной!». В категории «Лучший хореографический, пластический, кукольный спектакль» высшую ступень пьедестала заслужил коллектив центра детского творчества «Импульс» из Ленинского городского округа с постановкой «Приключения космических пришельцев».

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