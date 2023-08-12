Подмосковье 12 августа 2023, 14:42 Церемония награждения победителей Кубка Александра Овечкина. Прямая трансляция Хоккеист Александр Овечкин поздравил победителей турнира в Красногорске Телеканал «360»

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В Красногорске началась церемония награждения победителей хоккейного Кубка Александра Овечкина. Именитый спортсмен поздравил юных спортсменов ЦСКА, а также игроков других команд, которые участвовали в турнире, но не смогли его выиграть. «360» ведет прямую трансляцию мероприятия.

Соревнования по хоккею среди игроков до 12 лет выиграл столичный ЦСКА. В финале спортсмены обыграли петербургский «СКА-Стрельна».

Участие в турнире принимали «Атлант» из Мытищ, «Витязь» из Подольска, «Балашиха», а также уфимский «Салават Юлаев», московские «Спартак» и «Динамо», омский «Авангард», «Ак Барс» из Казани, челябинский «Трактор» и ярославский «Локомотив».

Нынешний турнир — юбилейный, пятый по счету. Впервые его провели в 2018 году, в 2020-м не проводили из-за пандемии коронавируса.